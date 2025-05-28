中國伸統戰觸手 國台辦撐腰舔共藝人 妄言「14億人是你靠山」

歐陽娜娜海撈人民幣之餘，不忘輸誠表態「愛國之心」。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣與中國的政治立場向來劍拔弩張，本土藝人投懷中國，卻「忘情輸誠」，歐陽娜娜、侯佩岑等多位藝人日前因轉發央視「台灣必歸」文宣，恐有配合中共統戰之疑慮，逾20位演藝人員遭鎖定進行檢視研議，再依情節祭出處分。然而，中國國台辦今（28日）卻賣弄感性喊話舔共藝人，「14億多家人永遠是廣大台灣同胞最有底氣的靠山。」

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針對中國國台辦日前宣稱，將「採取必要措施維護台灣藝人權益」一說，陸委會強調，多數台灣藝人在中國的發言，並非出於自由意志，乃迫於政治現實，不會讓他們成為「予取予求」的政治工具，呼籲北京勿再操作兩岸藝人交流議題。

不過，中國國台辦發言人陳斌華今稍早妄言稱，「台灣演藝人員表達兩岸一家親是真情流露」，甚至大言不慚賣弄感性，「祖國大陸永遠是廣大台灣同胞的堅強後盾，14億多家人永遠是廣大台灣同胞最有底氣的靠山。我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。」

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