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歐陽娜娜傳「國籍被註銷」！不甩風波 攜手妹妹「中國照開音樂會」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陸委會近期查核配合中國宣傳的台灣藝人，網路上有影片稱，歐陽娜娜「被台灣政府註銷國籍、終身不得入境」對此，陸委會主委邱垂正澄清，此為假訊息，而歐陽娜娜並未受到影響，昨（25）日仍照常出席音樂會。今（26）日，內政部再度澄清，「歐陽娜娜是具中華民國國籍的國民，目前查無中國身分，沒有撤銷國籍或身分證的問題」。

歐陽娜娜不受風波影響，仍照常出席音樂會。（翻攝自微博）歐陽娜娜不受風波影響，仍照常出席音樂會。（翻攝自微博）

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歐陽娜娜近期因身分問題風波不斷，但她似乎毫不受影響，昨日仍照常舉行音樂會，與妹妹歐陽娣娣合體，於中國長沙登台演出，姊妹倆合唱《太聰明》場面溫馨感人，為歐陽娜娜《Love Letter》巡演最終場劃下完美句點。

歐陽娜娜並沒有遭取消台灣國籍。（翻攝自微博）歐陽娜娜並沒有遭取消台灣國籍。（翻攝自微博）

陸委會日前強調，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提「已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分」，影片內容涉及偽造並非事實，有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

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