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李俊俋用公務車送愛犬美容自請處分 名嘴嗆民眾黨

被爆乘坐公務車接送老犬，李俊俋：已自請處分。（資料照）被爆乘坐公務車接送老犬，李俊俋：已自請處分。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕監察院秘書長李俊俋遭爆20日乘坐公務車辦私事、接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用。李俊俋27日致歉表示，當日因公務繁忙確有此事，對於派遣車輛思慮不周，已向監察院副院長李鴻鈞自請處分。

筆名「人渣文本」作家、電視名嘴周偉航在臉書發文評論此事，他說：「李俊俋用公務車載狗去寵物美容，這除了違法，更是低能，應該嚴辦。」但重申要罵公器私用，怎麼看都是民眾黨最沒資格吧？

人渣文本表示：「民眾黨前主席柯文哲是在哪裡收基隆市長謝國樑2百萬？還有民眾黨主席黃國昌把謝國樑收據開給他媽了沒？民眾黨的公款就變柯文哲的私款囉？真的很敢耶。」

相關新聞：李俊俋被爆用公務車送愛犬美容已自請處分 藍委：看監院會不會護短？

有民眾爆料本月20日下午4時許，李俊俋被目擊以監院公務車接送約11歲的老犬至台北市大安區信義路三段某商家；並聲稱李曾以公務車接送愛犬或下班帶太太至餐廳用餐。

對此，李俊俋昨表示當日因公務繁忙，確有此事，對於派遣公務車輛思慮不周，深切檢討，已向副院長李鴻鈞自請處分。他並發出致歉聲明指出，報導所稱接送其妻用餐與事實不符，並無此事。他也說，自立院刪除監院96％業務費用，監院公務車油料、保險部分，皆由用車人自行負擔。

據了解，目前監院僅有正、副院長有固定座車，其他監委使用公務車的方式與立委大致相同，皆須填「派車單」後，由相關單位調派出車。 

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