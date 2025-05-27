TEEN TOP創造退伍憂「沒粉絲看直播」 6月變身「小精靈」訪台

TEEN TOP創造6月21日訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國大勢男團「TEEN TOP」成員創造（崔鍾炫）完成男人應盡的義務，服完兵役宣布回歸！創造宣布6月21日將訪台，於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦見面會，他變身「爆雷小精靈」，強調每一部分都在仔細規劃。

創造退伍後將時間留給粉絲們，開直播和大家報平安，分享退伍心情，「首先我真的非常期待退伍的這一天。現在能夠再次把我想展現的舞台、表演、演技等熱情呈現給粉絲們，我感到非常感激！接下來我也希望能不辜負大家的期待，讓『崔鍾炫』這個名字更加深植人心！」

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當兵期間，創造原先他擔心較晚入伍，會和同梯間沒話聊，好在最後遇上年紀相近的朋友，兩人一拍即合，更因此用不同的角度看世界，「經歷軍旅生活後，我學會用更廣的視野看世界，也學到很多東西！」

TEEN TOP創造6月21日訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

剛退伍的創造不諱言非常擔心，除了對鏡頭有些生疏外，更擔心沒人要來看他的直播，最後看到粉絲們熱情回應他，才放下心中的大石頭，感性說：「我知道『等待』這件事有多麼不容易，會努力以更好的樣貌回報大家的！」

TEEN TOP其他團員都陸續訪台辦見面會，創造不諱言彼此聯繫不太頻繁，開心表示可以趁這次的機會，請團員們給點建議，搜集小撇步。創造台北見面會門票於6月1日在拓元售票系統全面啟售，詳情請洽官方社群。

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