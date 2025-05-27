晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TEEN TOP創造退伍憂「沒粉絲看直播」 6月變身「小精靈」訪台

TEEN TOP創造6月21日訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）TEEN TOP創造6月21日訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國大勢男團「TEEN TOP」成員創造（崔鍾炫）完成男人應盡的義務，服完兵役宣布回歸！創造宣布6月21日將訪台，於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦見面會，他變身「爆雷小精靈」，強調每一部分都在仔細規劃。

創造退伍後將時間留給粉絲們，開直播和大家報平安，分享退伍心情，「首先我真的非常期待退伍的這一天。現在能夠再次把我想展現的舞台、表演、演技等熱情呈現給粉絲們，我感到非常感激！接下來我也希望能不辜負大家的期待，讓『崔鍾炫』這個名字更加深植人心！」

相關新聞：NIEL當老闆拒簽TEEN TOP隊友！父母溜來台灣：沒人看我表演

當兵期間，創造原先他擔心較晚入伍，會和同梯間沒話聊，好在最後遇上年紀相近的朋友，兩人一拍即合，更因此用不同的角度看世界，「經歷軍旅生活後，我學會用更廣的視野看世界，也學到很多東西！」

TEEN TOP創造6月21日訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）TEEN TOP創造6月21日訪台辦見面會。（FU Entertainment、DJB提供）

剛退伍的創造不諱言非常擔心，除了對鏡頭有些生疏外，更擔心沒人要來看他的直播，最後看到粉絲們熱情回應他，才放下心中的大石頭，感性說：「我知道『等待』這件事有多麼不容易，會努力以更好的樣貌回報大家的！」

TEEN TOP其他團員都陸續訪台辦見面會，創造不諱言彼此聯繫不太頻繁，開心表示可以趁這次的機會，請團員們給點建議，搜集小撇步。創造台北見面會門票於6月1日在拓元售票系統全面啟售，詳情請洽官方社群。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中