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NIEL當老闆拒簽TEEN TOP隊友！父母溜來台灣：沒人看我表演

TEEN TOP的NIEL每次來台都親和力十足，今天又宛如鄰家哥哥般親切受訪，讓人留下好印象。（FU Entertainment、DJB提供）TEEN TOP的NIEL每次來台都親和力十足，今天又宛如鄰家哥哥般親切受訪，讓人留下好印象。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星NIEL昨天（10日）在台舉行粉絲見面會，今天受訪聽聞台粉不過母親節、反而來見他一事，他幽默笑說：「我的簽名就是母親節禮物！」笑翻眾人。

NIEL這次來台身分大不同，已升格當老闆並推出新專輯《SHE》，他很開心當了老闆可以做自己想做的音樂，「（這張專輯）我自己很滿意，這是我想要的音樂概念，完全發揮在這個專輯，對我來講是開心的事。」反之，NIEL表示：「可怕的是，如果這個專輯沒有中，責任都在我身上。」

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現在大小事都得親力親為，他表示以前這些事情，公司都會幫他搞定，現在很多員工都等他做決定，從開會一定要出席到連專輯內頁的材質都要由他選擇，這部分感到滿有壓力，現階段就是慢慢適應。

被問到身為老闆會想簽TEEN TOP哪個隊友？NIEL秒選擇RICKY，因為他最聽話。至於不簽天地、創造的原因，NIEL笑說：「他們就是不聽話的哥，如果我叫他們這樣做，他們一定會問為什麼！」

NIEL表示不會帶伴手禮給TEEN TOP隊友，他們之間有不互送禮物的習慣，獲得現場記者共鳴。（FU Entertainment、DJB提供）NIEL表示不會帶伴手禮給TEEN TOP隊友，他們之間有不互送禮物的習慣，獲得現場記者共鳴。（FU Entertainment、DJB提供）

此次來台舉行的見面會名為「Dear She」，但NIEL本身沒有寫過情書，在學生時期倒是收了不少巧克力棒。他很感謝台粉一字一句用韓文寫下信件，自嘲「我說真的，她們寫字比我漂亮」。

NIEL建議想要追愛的人們應該「直球對決」，不要拐彎抹角，「說我愛你、覺得我如何，要不要試試看，應該可以得到對方坦白的回應，這樣就算沒有結果，也不會後悔。」

今天是母親節，恰好禮拜四是韓國父母節，NIEL透露，因為最近忙著新專輯宣傳，只有打電話給媽媽，不過似乎因為很害羞，沒有用視訊通話，但當然孝親費也沒有少。

他也爆料，去年來台演出時，有帶著父母、哥哥一起來台灣玩，結果他表演當天，家人都跑出去玩，沒人看他演出，讓他自嘲「真是有點好笑」。

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