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娛樂 最新消息

家家變身孟婆最想再見媽媽 聖皓、施名帥、李國毅三金陣容齊助陣

家家（左起）新歌MV邀得施名帥、李國毅、 聖皓助陣演出。（相信音樂提供）家家（左起）新歌MV邀得施名帥、李國毅、 聖皓助陣演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕家家推出新專輯《你給我的》，其中新歌《你呢》是與金曲最佳樂團麋先生主唱聖皓合作演唱，MV則邀來得過金鐘獎及金馬獎的施名帥，還有入圍過金鐘獎的李國毅助陣演出，三金陣容讓家家新歌更受矚目。

過去家家與麋先生曾合作過《閉上眼睛會想起的人》，由聖皓作詞、喆安譜曲，在YouTube累積超過千萬觀看次數，這次她和聖皓合唱新歌《你呢》，MV中家家扮演孟婆，聖皓則飾演死神。

家家（左）很開心能和聖皓合唱。（相信音樂提供）家家（左）很開心能和聖皓合唱。（相信音樂提供）

家家談到，一看到MV劇本便覺得聖皓非常符合死神的酷帥形象，不過拍攝當天為營造氛圍需關掉空調，現場十分悶熱，聖皓笑說：「其實死神的外套帥歸帥，但真的很熱。」

《你呢》MV由《愛愛內含光》導演黃婕妤操刀，並由施名帥、李國毅主演，講述兩人在陰間重逢後，喚起深藏心中的情感，劇情深刻催淚。

施名帥（前右）、李國毅在MV中演出催淚。（相信音樂提供）施名帥（前右）、李國毅在MV中演出催淚。（相信音樂提供）

家家坦言自己是相信陰間存在的人，而且覺得是一件浪漫的事情，若真的能與誰在陰間重逢，她說：「我最想見的人是媽媽，我想跟她說：『辛苦了，希望妳所有事都可以慢慢來，該休息就休息，這樣妳才不會那麼早離開我，可以陪我久一點。』」

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