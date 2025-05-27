歐陽娜娜舔中見效 甩國籍風波代言喜＋1

歐陽娜娜今（27）宣布成為中國電動汽車公司代言人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人歐陽娜娜屢次向中國表忠誠被陸委會列為重點查核對象，之後社群平台上也瘋傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」謠言影片，日前陸委會與事實查核中心紛紛證實並無此事。昨（26）內政部次長馬士元也再度表示：歐陽娜娜是具備中華民國身分證的國民，目前未清查出中國身分。釐清國籍問題後，歐陽娜娜今（27）宣布成為中國電動汽車公司代言人。

歐陽娜娜接到中國電動車代言。（翻攝自微博）

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中國電動汽車公司打出「歐陽娜娜人生第一台車」，並透露明晚她將出席新車上市發表會。

近年來台灣藝人屢屢配合中國轉發促統貼文，歐陽娜娜也被列為重要查核對象，對此「共青團中央」發文護航表示「歐陽娜娜等藝人被台當局威脅？別怕，14億中國人挺你！」

歐陽娜娜在中國發展超過10年，目前超過2200萬人關注她的微博，中國電動汽車公司更搶在這波話題趕緊邀請她當代言人。

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