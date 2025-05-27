GD魅力太強門票「2分鐘完售」 歌迷哀號：求小巨蛋加場

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流王者「GD」G-DRAGON暌違8年，7月12、13日登上台北小巨蛋開唱，今（27）下午1點起，實名制票券全面販售，不到2分鐘，最貴VVIP票券8960、最低400元輪椅席通通售罄，證明人氣火爆。

「GD」G-DRAGON門票火速售罄。（Galaxy Corporation提供）

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GD今年3月在首爾啟動世界巡演，雖然遇到天候不佳，不過演出仍然吸引全世界樂迷注意，尤其這是一場與全球粉絲久別重逢的派對，見證傳奇的全新篇章，讓歌迷無比期待。

GD門票開賣兩分鐘搶光，包括「需要資格」的票價點進去也沒了。（翻攝自KKTIX）

今在台開放搶票，網友打趣列出三步驟，首先是「進入頁面耐心等待」、再來看到「轉圈圈」，最後等待結果是「沒票」，更有人開玩笑表示「點進去馬上就沒票了，到底是人還是跟鬼搶票？」甚至有網友宣稱「有公關票」，吸引不少人留言求票。

GD這次除了來台北演出，之後也將前往吉隆坡、雅加達、曼谷與香港等地開唱，不少沒能順利購票的粉絲紛紛要求主辦「加場」，詳情可洽超級圓頂官方社群。

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