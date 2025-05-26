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娛樂 日韓

稻垣吾郎驚爆：不知道「某人」Line 前SMAP成員自首

香取慎吾（左）從十幾歲開始就不提供自己的私人方式，圖右為前SMAP成員稻垣吾郎。（翻攝自X）香取慎吾（左）從十幾歲開始就不提供自己的私人方式，圖右為前SMAP成員稻垣吾郎。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕51歲的稻垣吾郎今（26）上TOKYO FM《THE TRAD》節目，並在節目中坦承不知道前SMAP成員香取慎吾的Line，這讓自由播音員山本莉奈很吃驚，還問：「所以香取出專輯的時候，吾郎沒有發Line給你說『我聽過了』？」香取慎吾也回答：我真的不知道他（稻垣吾郎）的Line。

香取慎吾從十幾歲就不願提供私人聯絡方式。（翻攝自X）香取慎吾從十幾歲就不願提供私人聯絡方式。（翻攝自X）

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48歲的香取慎吾為了宣傳專輯《Circus Funk》上節目，也透露了他沒有稻垣吾郎Line的消息。兩人在節目上相見，坦承很久沒聯絡了，而且平常也沒有互動，但並非感情不好，而是香取慎吾從十幾歲開始就不再提供聯絡方式給他人，顯示出他對個人隱私的重視。

因為不知道香取慎吾的Line，所以稻垣吾郎還沒告訴他聽新專輯的感覺。（翻攝自X）因為不知道香取慎吾的Line，所以稻垣吾郎還沒告訴他聽新專輯的感覺。（翻攝自X）

香取慎吾坦白，自己從十幾歲就不給別人聯絡方式，就算有製作人想和他聯絡，他仍會婉拒，原因很簡單「我不想告訴別人」。不過隨著這件事在業內傳開，香取慎吾自己也開玩笑說：「大家都知道我不會提供聯絡方式，所以沒人問我，最近感覺有點孤獨呢！」

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