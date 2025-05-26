「嵐」結束活動後仍可能合體？ 電視台這樣說

「嵐」Arashi明年春天結束巡迴演唱會之後，就會停止團體活動。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男團「嵐」Arashi日前宣布「活動終了」，明年春天結束巡迴演唱會之後，就會停止團體活動，收費粉絲俱樂部也會在2026年5月底結束。日本電視台社長福田博之今（26）日在東京汐留電視台舉行例會，特別表示：很感謝能和嵐一起走過這條路，並透露未來想以「特別節目」方式合作。

嵐從2010至2020年在日本電視台有招牌節目《嵐にしやがれ》還5次擔任《24時間テレビ》主角。（翻攝自IG）

正在休假中的嵐在粉絲俱樂部上發布5名成員合體影片，由於嵐從2010至2020年在日本電視台有招牌節目《嵐にしやがれ》還5次擔任《24時間テレビ》主角，這也是日本電視台歷史上，擔任該節目主角次數最多的組合。

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日本電視台宣布期待能與「嵐」再次合作。（翻攝自IG）

福田博之表示，「《真夜中の嵐》這個節目從2001年開始，近期也合作了《嵐にしやがれ》。20年來，這些節目一直是嵐的招牌節目，也深受觀眾喜愛。由於觀眾的喜愛甚至辦過『嵐挑戰週』。嵐也曾5次擔任《24時間テレビ》主角，能予這麼優秀的團體走到今天，日本電視台感到十分榮幸」。除此之外，福田博之也許願「未來，希望嵐的成員們能各自繼續閃耀，也很期待能與大家再次合作」。

日本電視台指出，未來「櫻井、相葉、二宮3人的電視演出不會有任何變化」，未來也很希望能夠在團體結束活動前邀請嵐以特別節目或音樂節目的方式合作。

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