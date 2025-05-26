好台！防彈j-hope遇酒測臨檢 直播到一半瞳孔地震

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團的j-hope昨天（25日）結束在林口體育館兩天的演出，讓近2萬人滿載而歸。昨天開直播卻疑似遇到酒駕臨檢，超真實反應令粉絲笑翻。

相關新聞

台粉應援超狂！防彈j-hope打火機炸裂 預告好消息「全場大喊BTS」

請繼續往下閱讀...

j-hope昨天為演出劃下圓滿句點，承諾會再來台北，在結束演唱會的路上，j-hope仍在Weverse開直播與粉絲互動，以中文向台灣說嗨，並用中文表示「辛苦了、辛苦了！」詢問台北的大家是否感到開心，表示真的很久沒來台北，這次的演唱會真的很棒，不忘提及台灣美食，大讚牛肉麵很好吃。

防彈j-hope遇酒測臨檢，直播到一半瞳孔地震。（翻攝自Weverse）

直播到一半，車窗卻突然降了下來，司機表示：「載藝人。」車窗外的人回應：「藝人？可以了喔！來。」j-hope眼睛睜超大，四處張望，驚訝的說：「什麼，酒測臨檢嗎？原來這裡也有酒測臨檢啊，好神奇啊。」

這段影片被po上網，台灣網友笑說是「來台最在地的體驗」，紛紛表示，「直播遇到臨檢，聽到中文有種莫名的熟悉感」、「突然有中文我也嚇到」、「完全就是在台灣的證明」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法