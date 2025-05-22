《苦盡柑來遇見你》熱播 陳乃榮意外多了一個女兒IU

陳乃榮意外撞臉韓星朴海俊。（記者胡如虹攝；愛奇藝台灣站提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕外型帥氣的陳乃榮有張明星臉，出道以來，就常被人說長得很像王識賢、梁家輝，最近隨著韓劇《苦盡柑來遇見你》在Netflix熱播，也讓陳乃榮意外多了一個女兒IU，因為大家都說他長得很像IU劇中的爸爸朴海俊。

陳乃榮的明星臉一直在進化中，剛出道時，很多人都說他長得很像台灣戲劇「一哥」王識賢。陳乃榮說他有一次上節目，碰到王識賢在電視台當導播的妹妹可樂，可樂還特別跑來跟他說：「你長得跟我哥好像！」後來又有人說他像香港影帝梁家輝，沒想到最近除了像王識賢」、梁家輝之外，他又多了一張明星臉，變身韓星朴海俊。

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陳乃榮長得很像韓星朴海俊。（記者胡如虹攝）

對於自己有3張明星臉，陳乃榮笑稱都很好，3位都是很優秀的藝人。他最近剛推出全新創作專輯《Whisper》，為了保持最佳的狀態，常常去散步把自己曬得很黑，因為在韓劇《苦盡柑來遇見你》飾演的中年寬植是漁夫，經常出海也曬得很黑，覺得自己最近可能跟IU劇中的爸爸朴海俊更像。

不過有朋友說他跟王識賢都是台灣藝人，建議他應該跟王識賢合作演兄弟或是父子，兩個合作的化學效應一定很強、很有趣。讓陳乃榮也很期待，歡迎製作人、導演找他和王識賢合作演戲。

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