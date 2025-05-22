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《劇場版 我與機器子》6月登台解決危機 神級聲優加持「幹大事」

《劇場坂 我與機器子》由5個來自不同宇宙的機器子共同解決重大危機。（羚邦提供）《劇場坂 我與機器子》由5個來自不同宇宙的機器子共同解決重大危機。（羚邦提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕知名搞笑動畫《我與機器子》以瘋狂、搞怪外加致敬各種經典作品的獨特風格，令人發噱，電影《劇場版 我與機器子》推出中文版海報，一次給足5個來自不同宇宙的機器子，他們將共同「幹大事」，面對一場由天而降的重大危機。

《航海王》聲優田中真弓為來自「王道戰鬥世界線」機器子配音，她表示：「王道熱血宇宙的機器子，登上海盜船展開偉大的冒險，不知怎地就穿越到這個世界。」

田中真弓形容她所詮釋的機器子，就像《航海王》裡的魯夫一般，正義、熱情且開朗樂觀，偶爾帶點任性，卻也能給人足夠的安心感，至於會不會出現絕招，得請觀眾到戲院看了才知道。

資深聲優千葉繁，在電影預告中以一句「你已經死了」經典台詞引起骨灰級動漫迷暴動，宛若世紀末救世主的機器子，讓他成為整部作品中無法被忽視的要角。

《劇場版 我與機器子》正式海報。（羚邦提供）《劇場版 我與機器子》正式海報。（羚邦提供）

代表正宗格鬥漫畫線的千葉繁說：「一看到這個陣仗，我就知道有一場轟轟烈烈的戰鬥要打。」但他還是在看完自己配音後的成品笑著表示：「渾身肌肉，面無表情，說話平淡無波的角色，我確實演過幾次，但是要穿著女僕裝還要一本正經說話，這確實是職業生涯的第一遭」。

來自戀愛喜劇世界線的機器子，由知名聲優上板堇擔任，比起前兩位戰鬥力強得驚人的機器子，戀愛世界線的機器子總是以溫柔與天然呆萌的特質引人目光。

而來自昭和搞笑世界線的機器子，以懷舊又充滿能量的姿態出現，身材矮小卻幹勁十足，聲優野澤雅子表示，比起其他嚴肅的角色，我更喜歡這個瞬間就能活潑氣氛的昭和機器子，這樣的角色在現今作品中已經很少見了，在配音的過程中有時候還會因為太「嗨」，還被導演要求必須壓低一下情緒才能過關。

面對4位神級資深聲優詮釋不同宇宙的機器子，身為「正宗」機器子聲優的松尾駿感受到極大的壓力，卻也不禁陶醉地表示：「他們真的好厲害喔！我經常會聽到忘記自己的台詞！」《劇場坂 我與機器子》於6月13日在台上映。

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