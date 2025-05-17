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TWICE來台灣開唱？ 2提示讓台粉瘋了「真的是她」

TWICE是否來台開唱，引來議論紛紛，傳出娜璉（後排左三）將在高雄啤酒節打頭陣。（翻攝自X）TWICE是否來台開唱，引來議論紛紛，傳出娜璉（後排左三）將在高雄啤酒節打頭陣。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團TWICE自出道以來尚未公開在台演出，不過今年傳出即將以完全體在11月開唱，粉絲間議論紛紛。在此之前，高雄啤酒節傳出將有從沒來過台灣的韓星加盟，不少網友猜測很可能就是娜璉。

高雄啤酒音樂節將在7月舉行，日前宣布將有3組韓星來台開唱，而且傳出卡司從未來過台灣，今天啤酒節發文寫著：「雖然小編ABCD沒學好，但還好文案總是會POP！一聲靈光乍現 。」其中《ABCD》、《POP!》都是娜璉的solo歌曲，讓不少網友興奮不已，「會不會是娜璉啊」、「小編不要欺騙我的感情」、「是我們ONCE的局嗎」。

被問到是否是娜璉，高雄啤酒節主辦回應：「大會即將公布。」至於TWICE完整體來台演出，也是盛傳已久，究竟真相如何？粉絲們還有得等。

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