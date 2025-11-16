詹江村質疑館長自導自演 爆料藏心機直接戳破

網紅兼YouTuber「館長」陳之漢，近日遭到3名元老級員工爆料。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢，近日遭到3名元老級員工爆料，「大師兄」李慶元指出自己手握館長性愛錄影、錄音內容、相關對話，更指出館長曾經要求資深員工小偉跟「館嫂」發生關係。爆料一出引發熱烈討論，館長昨（15）晚開直播否認爆料，更感嘆自己「講義氣講到吃虧」。不過國民黨議員「村長」詹江村卻在社群平台曬影片，認為大師兄的爆料內容有些地方非常詭異，懷疑陳之漢根本自導自演，更痛斥這波操作是「史上最強暗黑業配文」。

國民黨議員「村長」詹江村認為館長這波根本是自導自演。（翻攝自臉書）

詹江村指出「陳之漢我懷疑你跟團隊在演戲，我他X的還傻傻挺你，你們根本是業配文嘛！」。他直言：員工爆料對兄弟的感情，老婆都可以共用，借錢也沒關係。最奇怪的地方是，大師兄爆料的時候，特別說：對消費者食材用最好、便當用最好的、豬肉用溫體、一切按照勞基法，這哪是爆料，這番操作根本就是最強業配文。

網紅陳沂也對這點表示完全不能理解，「（李慶元說）曾勸館長不要守法，還被他教訓說我陳之漢怎麼可以不守法？不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的？」

