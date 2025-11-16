被爆「除名」F4 巡演首露面 朱孝天唱齊秦名曲哭了

朱孝天完成個人演唱會，直呼是難忘的一夜。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕朱孝天前陣子剛被爆出，將從F4巡演中「除名」，引起網友熱烈討論，事件爆出後，昨（15日）他首度公開露面，以個人身分舉辦演唱會，不過在唱到前輩齊秦的名曲《大約在冬季》時，不知什麼原因竟然唱到哽咽落淚，還趁著間奏拿起毛巾擦臉拭淚。

F4今年兩度在五月天演唱會上合體，《流星雨》勾起《流星花園》粉絲無限懷念，明年是F4成立25週年，原本粉絲期待看到言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪完整合體展開巡演，不料疑似因為朱孝天頻頻「暴雷」，多次在直播中透露關於新歌和巡演消息，現傳出4人合體計畫生變，朱孝天將「除名」，未來將只剩下「F3」一起開唱。

請繼續往下閱讀...

朱孝天在演唱會上唱到落淚，趁間奏拿出毛巾拭淚。（翻攝自微博）

昨晚朱孝天在廣東陽江市體育館開唱，展開「啟點的起點」巡迴演唱會，他以「啟點樂團」主唱身分回歸，強調音樂初心，演出內容則融合經典重現與原創作品，獻唱F4時期代表作《流星雨》，以及《第一時間》、《情非得已》、《喜歡你》等青春歌曲；另外也演唱原創作品，樂團新歌《啟點》、《最美新娘》、《萬水千山》等，沒想到翻唱齊秦的《大約在冬季》時，他卻哭了。在平復情緒後，朱孝天今天在社群分享演唱會一些照片，並寫到：「難忘的一夜！」

對於爆出朱孝天將不會出現在F4巡演，相信音樂回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」回應中只提及「3人」，也間接證實了傳聞，朱孝天將不會加入巡演。據悉F4將從今年12月起展開演出，相信音樂表示：「將以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法