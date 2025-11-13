八炯、閩南狼被中國發懸賞通告 中配亞亞拍片喊「報仇時間到了」

曾因發表武統言論，遭移民署廢止居留、被迫離境的中配「亞亞」劉振亞得知中國公安發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼消息後，興奮宣稱「大快人心的消息來了」。（圖擷取自抖音）

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安今（13）日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」。曾因發表武統言論，遭移民署廢止居留、被迫離境的中配「亞亞」劉振亞得知消息後興奮宣稱「大快人心的消息來了」，點名兩人是「人渣」，甚至鼓動在台中配「一起報仇」，更呼籲大家整理被欺凌的證據「換五萬到二十五萬人民幣的獎金（約新台幣21萬至109萬元）」。

中國公安今日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」。（圖擷取自網路）

亞亞今日在抖音上傳影片，痛批八炯與閩南狼「長期在境外平台瘋狂發布反中、抗中的言論」、「拼命抹黑中國對台的惠台好政策」。她語氣激動，接連指控兩人「欺凌禍害我們在台的中國姐妹」、「充當台獨勢力的打手和幫兇」，甚至怒嗆「說白了就是台獨的狗腿子！」。

請繼續往下閱讀...

亞亞在影片中興奮大喊「現在報仇的時間到了」，並強調懸賞金額相當誘人，對鏡頭呼籲在台中配「掙錢的機會在眼前，姊妹們趕緊把手頭所有被他們欺凌的證據全部整理出來，這不僅是討回公道，更是實實在在的獎金」，甚至直言「五萬到二十五萬足夠我們帶著孩子到各地去遊玩一圈」，還進一步鼓動「一起行動起來，讓那些壞人付出應有的代價」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法