自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八炯、閩南狼被中國發懸賞通告 中配亞亞拍片喊「報仇時間到了」

曾因發表武統言論，遭移民署廢止居留、被迫離境的中配「亞亞」劉振亞得知中國公安發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼消息後，興奮宣稱「大快人心的消息來了」。（圖擷取自抖音）曾因發表武統言論，遭移民署廢止居留、被迫離境的中配「亞亞」劉振亞得知中國公安發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼消息後，興奮宣稱「大快人心的消息來了」。（圖擷取自抖音）

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安今（13）日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」。曾因發表武統言論，遭移民署廢止居留、被迫離境的中配「亞亞」劉振亞得知消息後興奮宣稱「大快人心的消息來了」，點名兩人是「人渣」，甚至鼓動在台中配「一起報仇」，更呼籲大家整理被欺凌的證據「換五萬到二十五萬人民幣的獎金（約新台幣21萬至109萬元）」。

中國公安今日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」。（圖擷取自網路）中國公安今日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」。（圖擷取自網路）

亞亞今日在抖音上傳影片，痛批八炯與閩南狼「長期在境外平台瘋狂發布反中、抗中的言論」、「拼命抹黑中國對台的惠台好政策」。她語氣激動，接連指控兩人「欺凌禍害我們在台的中國姐妹」、「充當台獨勢力的打手和幫兇」，甚至怒嗆「說白了就是台獨的狗腿子！」。

亞亞在影片中興奮大喊「現在報仇的時間到了」，並強調懸賞金額相當誘人，對鏡頭呼籲在台中配「掙錢的機會在眼前，姊妹們趕緊把手頭所有被他們欺凌的證據全部整理出來，這不僅是討回公道，更是實實在在的獎金」，甚至直言「五萬到二十五萬足夠我們帶著孩子到各地去遊玩一圈」，還進一步鼓動「一起行動起來，讓那些壞人付出應有的代價」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中