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娛樂 最新消息

曾和Selina拍戲出意外全身39％燒燙傷 男星曬鑽戒結婚了

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾和Selina拍戲出意外，全身39%燒燙傷的男星俞灝明，在歷經火吻近15年之後，今（17日）宣布與演過《你好喬安》等戲的女星王曉晨結婚了，粉絲紛紛送上祝福。

俞灝明貼出手指勾手指大拇指蓋印照片，宣告結婚了。（翻攝自微博）俞灝明貼出手指勾手指大拇指蓋印照片，宣告結婚了。（翻攝自微博）

今天俞灝明在社群放上和老婆勾手蓋印，以及鑽戒照分享喜訊，談到：「在感情裡，我後悔過去的所有。現在才明白，我只愛過一個人，直到你的出現，讓我覺得過去承受的一切傷痛都值得！」

俞灝明分享結婚喜訊。（翻攝自微博）俞灝明分享結婚喜訊。（翻攝自微博）

2010年的10月下旬，Selina和俞灝明在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》（後改名《愛在春天》），其中一場爆破戲出了意外，兩人嚴重燒傷，事後有傳聞當時俞灝明第一時間抱住Selina，想保護她的臉，還傳言他曾主動將唯一的擔架讓給Selina去急救，也因此被粉絲稱為暖男。

女星王曉晨結婚了。（翻攝自微博）女星王曉晨結婚了。（翻攝自微博）

俞灝明提到最想幫王曉晨戴上戒指。（翻攝自微博）俞灝明提到最想幫王曉晨戴上戒指。（翻攝自微博）

歷經火吻，Selina經過辛苦的治療復健，目前已是幸福人母，而俞灝明當年全身39%燒燙傷，而且是深二度灼傷，當時他也歷經兩年多的治療與復健，慢慢回歸演藝工作，如今和王曉晨結婚，雙方粉絲都給予祝福。

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