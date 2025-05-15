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野生湯唯素顏搭大眾運輸工具！一舉動獲讚「平民天后」

湯唯素顏搭乘大眾運輸交通工具，令粉絲津津樂道。（翻攝自微博）湯唯素顏搭乘大眾運輸交通工具，令粉絲津津樂道。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕湯唯以《分手的決心》拿下青龍影后，主演電影《Wonderland》去年在韓上映後，今年暫無新作品；她今（15）曬出在杭州搭乘公車、地鐵的自拍照，配文寫道「回家啦」，網友紛紛大讚她超級親民、零架子，形容她是「平民天后」。

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平時湯唯似乎習慣脂粉未施，和一般民眾無異，去年曾有影迷在杭州街頭遇上正在逛街的湯唯，她大方和路人合照，並用杭州方言道別，親切感十足，廣受好評。

湯唯素顏搭乘大眾運輸交通工具，令粉絲津津樂道。（翻攝自微博）湯唯素顏搭乘大眾運輸交通工具，令粉絲津津樂道。（翻攝自微博）

這回她更直接素顏搭乘大眾運輸工具，照片中還貼心將路人用貼圖遮住，避免侵犯他人肖像權，引來眾多網友紛紛回覆「可惡，今天沒遇到女神」，也有人打趣說「我的卡片可以借你（妳）刷，拜託來蘇州」、「自拍也超可愛」。

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日前報導傳出，湯唯有望和中國頂流男星王一博合作新片《人·魚》，令粉絲相當激動，該消息登上微博熱搜，也有人對於兩人組合感到新鮮，不過相關消息尚未證實。

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