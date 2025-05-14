吹牛老爹涉性侵首開庭 恐判終身監禁

吹牛老爹深陷性侵醜聞。（法新社提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲美國饒舌巨星「吹牛老爹」庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）涉嫌長年性侵、進行性交易、暴力與妨礙司法，美國時間12日在紐約曼哈頓聯邦法院開庭審理，全案因涉及多位女性受害者及性暴節，審判預料將持續2個月。

審理陪審團由12人組成，預計審訊8星期，目擊者說，吹牛老爹到場擺出心形手勢，回應在場粉絲。

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綜合外電報導，吹牛老爹被控利用權勢迫使受害者參加毒品馬拉松狂歡派對，知情者不滿說：「他作為一位音樂家，創造商業帝國使他致富，建立了他的聲譽，並讓他滿足了他的每一個願望，他稱自己為國王，期望被當作國王對待。」

聯邦助理檢察官強森（Emily Johnson）憤而向陪審團表示：「這不只是名人醜聞，而是嚴重的系統性犯罪。」吹牛老爹前年9月被捕後，被收押在布魯克林的聯邦監獄未獲保釋，專業人士表示若罪名成立，他恐將面臨15年至終身監禁重刑。

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