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娛樂 最新消息

吹牛老爹涉性侵首開庭 恐判終身監禁

吹牛老爹深陷性侵醜聞。（法新社提供）吹牛老爹深陷性侵醜聞。（法新社提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲美國饒舌巨星「吹牛老爹」庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）涉嫌長年性侵、進行性交易、暴力與妨礙司法，美國時間12日在紐約曼哈頓聯邦法院開庭審理，全案因涉及多位女性受害者及性暴節，審判預料將持續2個月。

審理陪審團由12人組成，預計審訊8星期，目擊者說，吹牛老爹到場擺出心形手勢，回應在場粉絲。

綜合外電報導，吹牛老爹被控利用權勢迫使受害者參加毒品馬拉松狂歡派對，知情者不滿說：「他作為一位音樂家，創造商業帝國使他致富，建立了他的聲譽，並讓他滿足了他的每一個願望，他稱自己為國王，期望被當作國王對待。」

聯邦助理檢察官強森（Emily Johnson）憤而向陪審團表示：「這不只是名人醜聞，而是嚴重的系統性犯罪。」吹牛老爹前年9月被捕後，被收押在布魯克林的聯邦監獄未獲保釋，專業人士表示若罪名成立，他恐將面臨15年至終身監禁重刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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