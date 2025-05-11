遭同志告白揚言「把他頭砍了」 網紅牙醫道歉認了：很不成熟

「小周牙醫」因回答同志相關議題遭炎上，最終發文道歉。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路世代常因嘴快失言，回答問題恐怕也要三思！IG破萬名粉絲追蹤的「小周牙醫」曾上《小姐不熙娣》，被說神似韓星「李到晛」，不料他在IG限動回答粉絲題目時，回應「同志」相關議題慘遭炎上，一時間成了眾矢之的。

一名粉絲向「小周牙醫」提問「有男森（生）跟你告白過嗎？」小周牙醫回答沒有，後面竟補充：「有的話，我應該會找人把他頭砍了，給學弟妹練習口解神解lab，給他個機會投胎不要當gay。」引發網友熱議。

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「小周牙醫」因回答相關同志議題遭炎上。（翻攝自IG）

相關截圖被流傳到Dcard、Threads等社群，有網友發文稱「跟人告白，卻要遭受死亡威脅，有夠恐怖」，也有人反諷「真羨慕異性戀男生，可以很自然的說出這些話」，甚至有人酸他不要亂上節目，相關言論都會被挖出。

該則動態後已刪除，小周牙醫稍早也致歉，認了自己「很不成熟」，坦言創辦帳號以來，常收到許多騷擾、惡意的私訊，一時衝動就發布相關回覆，造成大家的困擾與不滿非常抱歉。

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