言承旭憶大S「生命中的天使」 曝熱線到天亮過往...悲喊：記得接我電話

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛2月得流感併發肺炎病逝，享年48歲。離世將滿百日，妹妹「小S」徐熙娣在社群發起「寫下對大S的思念」的活動，藉此幫傷心欲絕的S媽打氣。曾和大S合作《流星花園》的言承旭響應活動，今（11日）於微博分享兩人過往的相處點滴，並以「S」稱呼大S，感謝對方是他生命裡，永遠沒有缺席的重要之人。

言承旭（後排左）發文回憶與大S相處點滴。（資料照，華視提供）

言承旭2月曾發文悼念大S，他寫道：「謝謝遇見妳。在妳無憂無慮的孩子般的年月，妳常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，妳慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」

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言承旭今稱大S是從來沒有缺席過的天使，「是每一次，我遇到困難時，會半夜跟我通很多很多個小時電話，陪我講到天亮的人，是給我很多很棒的人生態度和建議的人，想到她，有太多她的好，嘴笨的確不知道怎麼講出來、講得完。」透露大S一直喊他在《流星花園》的角色名「道明寺」，強調大S是他生命里，永遠沒有缺席過的重要的人，「她好像始終就在我的身旁，鼓勵我、給我信心和力量，但她不僅僅是這樣對我，她給周圍每一個人、給這個世界都帶來了那麼多美好。」

大S離世將滿百日，言承旭向昔日戰友喊話：「S，想念妳，我還是會隨時打妳電話，妳心情好的時候，要記得接聽。S，謝謝妳。S，祝福妳，祝福妳在另一個世界一切都好，也祝福家人能堅強，平安地度過這段辛苦的時間。」感性言論逼哭不少網友。

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