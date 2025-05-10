首過沒大S的母親節 眾人陪徐媽走過悲傷「小S再發聲感謝」

小S也再次發聲感謝大家。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星「大S」徐熙媛於今年2月2日病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，「S媽」黃春梅仍走不出喪女之痛，而明適逢母親節，大S離世也將滿百日，小S發文發起思念大S活動，希望透過眾人的力量填補S媽的悲傷，眾星紛紛接棒響應，今（10）日小S也再次發聲感謝大家。

在這波思念大S活動中，許多人都曬出過往與大S的合照，抑或是分享對話，社群上也有不少粉絲分享大S在節目上帶給他們的歡笑與溫暖，鍾欣凌形容，每次看到大S總覺得她是從武俠小說裡面走出來的俠女。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：大S口吻重現 柴智屏要小S堅強「有什麼好猶豫的？」

蔡康永說大S總會用最堅定的語氣回答他的各種猶豫不決，總是會不由自主的被鼓勵到，「徐熙媛，以後我會繼續模仿你的語氣，鼓勵我自己。」；吳佩慈則說自己因為長期受到大S照顧，在潛移默化之中，自己也變成較會照顧別人的人，賈永婕也感性表示：「愛從來沒有離開過，只是換了一種方式存在。讓我們一起，送一份思念，給徐媽媽，也給那位我們永遠不會忘記的大S。」

據悉母親節S家將會在家裡吃飯，陪媽媽好好度過節日，小S也回應表示：「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝，我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法