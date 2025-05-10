女星唱歌對嘴「被陽帆抓包」！白冰冰遭子弟兵虧愛碎念

陽帆抓包李芳雯對嘴。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，為了慶祝即將到來的母親節，本週主題「感謝媽媽我愛您大賞」來歌頌全天下辛苦的媽媽們，節目上台一線阿玟還代表全體藝人送上一束康乃馨，祝福白冰冰母親節快樂。

阿玟提到：「雖然您真的很像我們的媽媽很會碎碎念，我們子弟兵會繼續加油修正自己，好好表演給觀眾看」，白冰冰收下花束卻搞笑說：「我就是要這樣一直唸來修正自己的孩子們，大家才會進步」，沒想到陽帆放冷箭說可能該修正的是媽媽，讓全場大爆笑。

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本週大咖來賓邀來楊慶煌與火辣女神李芳雯，她一出場就讓全場看呆，胸前白皙皮膚幾乎一覽無遺，讓一旁歌手楊哲更是直呼錄影差點流鼻血。

李芳雯與楊慶煌。（民視提供）

李芳雯開場優美歌聲帶來《海上花》讓全場聽得如癡如醉，沒想到老江湖的陽帆帶著攝影師直接走到蹲在地上代唱的歌手麗小花旁，全場直擊當年秀場代唱橋段，李芳雯更是爆笑，在演唱結束後接受訪問時，跟主持人問候時麥克風沒有聲音，讓全場笑開懷，陽帆還稱讚李芳雯對嘴對得真好，大方的她說當年她秀場演出都是代唱，李芳雯強調：「我會唱，只是唱得不好而已」。

沒想到現場被拱要唱兩句，難得在節目上開金口唱歌的李芳雯，被認證唱得不錯又風情萬種，難怪當年橫掃秀場魅力驚人，李芳雯說很久沒上歌唱節目，能在孔鏘超級樂團的伴奏下唱歌，覺得又震撼又幸福，被問到那要不要再場一首歌，她急得自首她真的不會唱歌，今天真的是獻上她滿滿的誠意，最後還與楊慶煌合唱《只有孤單陪伴我》。

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