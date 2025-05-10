「羽球一哥」周天成忍病痛比賽！「傷口破裂5天」急開刀險沒命

鄭弘儀與周天成。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立新聞台《話時代人物》節目，邀來「羽球一哥」周天成，與長年幫助他的物理治療師「高姐」高敏珊同台接受專訪。

錄影當天恰是高姐生日，節目特別準備蛋糕驚喜慶生，周天成說2010年世界大學羽球錦標賽，認識了在比賽做義工的高姐，當時很多學長姊都會求助於她，「有一次肩膀受傷不知道找誰，想說可以找她做治療，高姐一下子就把傷修好，覺得很神奇，後來就一直找她」。

請繼續往下閱讀...

鄭弘儀（中）訪問周天成（右）和高姐。（三立提供）

高姐坦言不是教練出身，也會覺得很惶恐，陪伴比賽中最重要的任務，是熟讀周天成的對手情蒐筆記本，在場邊隨時給他提醒，周天成從五歲就熱愛羽球，小學三年級學校破格安排進校隊培訓，媽媽是重要後盾，小時候在家裡客廳為他掛上羽球網，幫周天成餵球勤練球技，父母親很開明，沒有逼他補習升學，「但是媽媽有逼我去讀英文，我現在可以跟國外選手溝通，都覺得謝謝她要我把英文讀好」，周天成也提到少年球王的美名，讓他一度不懂謙卑，「我20歲的時候拿到全國冠軍，想說全台灣沒人打得贏我了」，台灣羽球一哥帶著不可一世的想法準備挑戰世界賽，「結果出去被打得落花流水回來」，他說連其他國家的第三名都打不贏，讓他一度人生卡關。

始終信念堅強的周天成，也因為硬撐身體病痛出賽，讓他曾在國外差點蒙主寵召，有一年在印度打完比賽馬上去急診，才發現急性盲腸炎立刻開刀，醫生研判體內傷口已經破裂四五天，換成其他人應該沒命了，他慶幸自己大難不死，而對於周天成的感情世界，鄭弘儀單刀直入提問「現在有談戀愛嗎？」周天成說現在還沒。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法