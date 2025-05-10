李程彬「撞到骨灰罈穿越」激出收視 2代「建中」竟出現恐怖巧合

李程彬、吳翰林在《成功路上》飾演不同年紀的「建中」。（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕公視台語台、華視輕喜劇《成功路上》，上週日首播後引發熱烈討論，前2集上線Netflix一週就躋身排行榜第二名，收視成績亮眼。不只「撞到骨灰罈穿越法」十分創新，連李程彬回到1989年後留在家人身邊的理由也非常無厘頭，劇情幽默風趣深受觀眾喜愛。

劇中李程彬與吳翰林一起飾演不同年紀的「建中」，兩人就像最熟悉的陌生人，每次對戲都默契十足。李程彬假設兩人分處平行時空，而吳翰林飾演可能不是小時候的自己，而是另外一個時空的小建中，因此討論後兩人決定各演各的，不要互相影響，除了一些特殊場合，例如：媽媽看我們的時候，我們就要故意有一些相似的口頭禪及動作，讓媽媽起疑，這兩人怎麼那麼像？

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隨著拍攝時間拉長，吳翰林卻覺得兩人從走路的方式到講話的態度等，越拍越像。他也在言談中流露對李程彬的尊敬與感謝：「程彬哥人很風趣，在現場會開玩笑來逗我。討論重點場次時，他也會提供一些我沒有想過的表演建議，讓我收穫不少。透過這些拍攝空檔的相處，也讓兩個角色更加貼近。」

《成功路上》由知名導演吳建新執導，集結李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷等演員聯袂演繹。深入探討市井小民如何在追求財富的過程中，領悟親情、愛情與友情的價值，重新定義成功的意涵。《成功路上》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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