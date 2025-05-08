江泳錡前夫楊煥過世 程學書曬同框哀悼

資深男星程學書（左）在臉書曬出和楊煥同框。（翻攝自程學書臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三利《超級夜總會》前監製楊煥（本名楊煥喻）7日清晨驟逝，其社群驚曝「我先走一步到另一個世界」，後續未完成工作將由前妻、藝人江泳錡打理，對此江泳錡悲痛證實死訊，雙方好友、女星楊繡惠則直呼今年初與楊煥才見過面，感慨世事無常。

自台視《天天開心》出道至今近30年，演出多部大愛戲劇作品，以及偶像劇《放羊的星星》、《下一站幸福》、《1006房》的資深男星程學書也在臉書曬出2人同框，難過寫下:「每次見面你都很禮貌的叫著：夏爸，夏爸，我感到很親切！聽到你的消息真的是晴天霹靂，我的心還在痛，好吧！你人生的功課已經完成，你就隨著菩薩去修行吧。一路走好，早日乘願再來。」

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江泳錡（左）悲痛證實楊煥過世消息。

（翻攝自臉書）

楊煥2019年與本土劇女星江泳錡結婚，不過兩人在2023年結束婚姻，儘管已離婚，兩人仍有情誼牽絆，江泳錡還原事發時，楊煥與友人聚餐疑似頭部撞擊昏迷，她接獲消息後趕赴現場，目睹友人急救，隨後楊煥由救護人員緊急送醫搶救，仍不幸撒手人寰。她哽咽自責：「我是不是欠他？在救護車上我還禱告，能不能把我的生命分一點給他。」

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