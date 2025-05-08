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娛樂 最新消息

胡婉玲受夠了！中央社爆「成立電視台」 火大駁謠言：老舊思維

胡婉玲為中央社「將成立電視台」的消息闢謠。（本報資料照）胡婉玲為中央社「將成立電視台」的消息闢謠。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人胡婉玲去年出走待了27年的老東家民視，轉而接任中央社社長，近來卻耳聞坊間傳出「中央社將成立電視台」的消息。對此，胡婉玲也火大闢謠受夠了。

胡婉玲昨（7日）針對近日坊間傳出「中央社將成立電視台」的謠言嚴正澄清，強調目前並無此計畫，更直言「請不要再說中央社要成立電視台！」她指出，這樣的說法是過時的線性思維，中央社早已在數位影音布局上深耕多年。

胡婉玲表示，外界對中央社印象仍停留在「圖文新聞通訊社」，其實早在1995年即推出影音新聞內容，至今已有30年歷史。從2009年起便於YouTube平台開設頻道，並陸續推出全球視野專題與直播、Podcast等多元影音服務，目前雖由「全媒體中心」負責製作，但僅佔全社人力1/19，也不會偏廢文圖新聞。

胡婉玲強調，中央社現階段策略是以兩節網路新聞為主，利用網路播放與分潤機制擴大觸及與營收。在數位匯流趨勢下，無論是報紙、雜誌、廣播或電視，皆已模糊邊界，「成立電視台」反而是逐漸老舊的思維，因此喊話外界勿再道聽塗說，中央社會以靈活數位策略在資訊戰中為台灣發聲。

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