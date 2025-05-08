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娛樂 歐美

Lady Gaga險遭恐攻！開唱驚爆「2炸彈客現蹤」 擊潰瑪丹娜創紀錄

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lady Gaga」女神卡卡為自己寫下歷史新頁，她日前於巴西舉行演唱會，一舉刷新女歌手單場演唱會觀眾人數最高紀錄，成功超越瑪丹娜。演出當晚，女神卡卡感性向台下粉絲們致謝，「今晚，我們正在創造歷史，感謝你們和我一起創造歷史！」

Lady Gaga（圖）近日在巴西里約熱內盧開唱，粉絲人數超車瑪丹娜的紀錄。（法新社）Lady Gaga（圖）近日在巴西里約熱內盧開唱，粉絲人數超車瑪丹娜的紀錄。（法新社）

在這場位在里約熱內盧的科帕卡瓦納海灘的演唱會上，Lady Gaga嗨唱《Poker Face》、《Shallow》、《Paparazzi》、《Bloody Mary》等多首經典歌曲，讓250萬名粉絲聽得如癡如醉，更成功打破瑪丹娜2024年的160萬人紀錄。不過，根據《金氏世界紀錄》史上最多觀眾參與的演唱會，仍由1994年Rod Stewart在同樣地點舉辦的跨年場保持，當時吸引了驚人的350萬人。

Lady Gaga巴西舉行的演唱會，一舉刷新女歌手單場演唱會觀眾人數最高紀錄。（法新社）Lady Gaga巴西舉行的演唱會，一舉刷新女歌手單場演唱會觀眾人數最高紀錄。（法新社）

值得一提的是，Lady Gaga當日演出前突接獲警方通報，稱有不肖人士企圖對現場粉絲發動攻擊，所幸巴西警方迅速將2名攜帶土製炸彈與汽油彈的嫌犯逮捕歸案，背後動機更與一個散播針對兒童與LGBTQ+群體仇恨言論的團體有關。儘管情勢緊張，主辦單位在確保安全無虞後如期演出，全場部署超過5200名軍警，最終讓250萬名粉絲陪著Lady GaGa平安寫下歷史。

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