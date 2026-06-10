自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傅子純驟逝...梁佑南隔天「驚見他走進化妝間」 淚揭最後身影

梁佑南上週右眼因為黃斑部皺褶開刀。（記者陳奕全攝）梁佑南上週右眼因為黃斑部皺褶開刀。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／新北報導〕民視當家小生傅子純7日因急性白血病病逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、李千娜、米可白等人今都到靈堂拈香致意，過去多次在八點檔合作的梁佑南受訪時心痛直呼傅子純是「不可多得的弟弟」，還說自己在傅子純過世隔天，似乎在民視攝影棚內「看見傅子純的身影」。

梁佑南上週右眼因為黃斑部皺褶開刀，7日出院後得知傅子純過世噩耗，以為是造謠、有人在開惡劣玩笑，直到確認死訊後在醫院忍不住痛哭，她女兒還不斷告訴她「媽媽妳眼睛開刀不能哭」。

梁佑南難忘傅子純的好。（記者陳奕全攝）梁佑南難忘傅子純的好。（記者陳奕全攝）

隔天她進民視攝影棚拍戲，她說當時對完詞準備起身進棚，沒想到一轉頭，竟然從鏡子裡看到傅子純走過去，一旁的江俊翰發現異狀，連忙關心她，梁佑南則說：「我看到傅子純走進化妝間了。」江俊翰聽聞隨即給她一個深深的擁抱。梁佑南感傷說：「我覺得子純還是想念大家、想念攝影棚，化妝間是他最熟悉的地方。」

接著梁佑南談起這位暖心老弟，梁佑南回憶自己以前管教小孩比較嚴格，常被外界貼上「虎媽」、「鴨霸」的標籤，有天她在攝影棚因為沒人理解她的用心而難過，傅子純見狀立刻跑過去給她一個溫暖的擁抱，安慰她：「姐，為什麼要在意虎媽這個名詞？我們把小孩教好比較重要。」

梁佑南難忘傅子純的好。（記者陳奕全攝）梁佑南難忘傅子純的好。（記者陳奕全攝）

甚至連梁佑南小兒子當年考大學，她認為小孩功課好，不讀數學系、當數學老師很可惜，和兒子意見相左，導致母子關係緊張，也是傅子純在一旁開導，畢竟他過去讀靜宜大學數學系，用經驗談告訴梁佑南「不要勉強你兒子念數學系，這很辛苦，照他的想法念」，她兒子後來選自己想要的心理系，母子心結也因此化解，傅子純還讚她是「成功的媽媽」。

最讓梁佑南難忘的是某次私下聚餐，她沮喪地抱怨自己變胖、變得很噁心，結果傅子純二話不說，當著自己老婆的面，直接把梁佑南「公主抱」抱起來，溫柔安慰她「妳一點都不胖」。梁佑南破涕為笑說：「我人生第一次被男生公主抱，竟然就是傅子純，當時他老婆也在場！」

傅子純生前對工作極度敬業，梁佑南指出若硬要從這樣完美的人「雞蛋裡挑骨頭」，那就是他任何事都自己扛、不喜歡麻煩別人。她昨晚看傅子純生前最後上節目，也是錄製哈林主持的《哈！真相大白了》的身影，那時就覺得傅子純的精氣神不太好，但他還是挑戰成功拿下了最高階段冠軍。

傅子純曾對她說：「就這樣啊，沒接戲拍戲就沒元氣。」但梁佑南如今痛心呼籲，這場悲劇給了演藝圈最大的警惕，「不是一定要拍戲才堅持身體，要時刻處於最好的狀態，才接下所有工作。身體給了訊號，該健檢就健檢、該看醫生就看醫生。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中