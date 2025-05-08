（首爾直擊）阿湯哥12度訪韓超寵粉！為《不可能8》站台比愛心拍胸感謝

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里昨下午為宣傳電影《不可能的任務：最終清算》正式抵達韓國，兩人一同對鏡頭比愛心。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／首爾報導〕好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯為宣傳電影《不可能的任務：最終清算》，展開全球巡迴宣傳，繼首站來到亞洲出席東京首映及記者會後，昨（7）日下午4點多和導演克里斯多夫麥奎里也正式抵達第二站韓國，透過金浦國際機場的專用入境通道入境，他一現身便以燦爛笑容向守候的媒體與粉絲開心打招呼。

這是阿湯哥第12度造訪韓國，也是他從第3集開始，第6度為《不可能的任務》系列站上韓國宣傳行程，2023年他宣傳《不可能的任務：致命清算》時，便親口承諾：「下一部我一定會回來！」他昨和導演麥奎里對著鏡頭自然打招呼和比愛心，更不時拍拍胸口、動情地說「謝謝」，展現真摯情感，同時也貼心為粉絲簽名回應熱情。

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湯姆克魯斯（左）昨和導演克里斯多夫麥奎里抵韓宣傳《不可能的任務：最終清算》，不時拍胸說謝謝。（翻攝自YouTube）

而在阿湯哥與導演麥奎里率先抵韓之後，賽門佩吉、海莉艾特沃、龐克萊門捷夫、格雷格塔扎戴維斯等主要演員則於晚間7點左右抵達韓國。此次阿湯哥一行人訪韓行程短暫緊湊，為期兩天一夜。今天下午舉行記者會後，他們也將現身韓國紅毯活動，親自與觀眾互動。

湯姆克魯斯準備離開機場前再度致上謝意。（翻攝自YouTube）

《不可能的任務：最終清算》延續上集，阿湯哥飾演的伊森韓特繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任。電影將搶先美國於5月17日（週六）在台上映。

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