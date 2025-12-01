自由電子報
娛樂 最新消息

夜店大亨夏天倫遭砍 深夜發文曝心聲

夏天倫昨傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）夏天倫昨傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「夜店大亨」之稱的夏天倫，昨（30）日下午與女友到台北市民生東路三段某商辦大樓健身房，傍晚欲從地下停車場離去突遭人襲擊，至少有2男子行凶，疑似預先埋伏等待夏天倫出現，隨即上前持辣椒水及利器襲擊，行凶後駕車逃逸，警方已逮1嫌。

當時夏天倫左手臂被劃傷，手、眼部均有腫脹，同行女子眼部瘀腫，2人送醫救治後均無生命危險，皆稱未能看清犯嫌樣貌，並說近期未與人結怨，不知為何遭攻擊。

而夏天倫受傷後由警消送往附近馬偕醫院治療，昨晚深夜在IG限時動態曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使。」但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

夏天倫（左）與前妻黃廉盈。（翻攝自臉書）夏天倫（左）與前妻黃廉盈。（翻攝自臉書）

松山分局民有派出所昨天傍晚6時許接獲報案，夏男在民生東路三段某停車場準備駕車離去時，遭數名歹徒攻擊，警方獲報趕赴現場，初步了解夏男遭利器及辣椒水攻擊，調閱周邊監視器，掌握現場涉案人員特徵與行蹤，迅速將其中1名犯嫌帶回調查，並查扣刀1把、鐵棍1支及辣椒水2罐。

有「貴婦版大S」之稱的名媛黃廉盈2021年離婚，當時夏天倫指黃廉盈偷2名女兒的紅包，還要當時仍掛著夫姓的「夏黃廉盈」把夫姓拿掉、指她不配姓「夏」，夏天倫日前開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，昨就傳出遭人設伏攻擊。

