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娛樂 最新消息

白冰冰不滿早退？賴慧如婚禮風波連環爆 當胡瓜面前全說了

賴慧如出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）賴慧如出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕賴慧如上月舉辦婚宴，事後風波連環爆，除了鬧出白冰冰被爆不滿座位安排提早離席，對此傳言白冰冰出面否認，另外還爆出苗真弄丟包包逼黃少谷下跪，及白冰冰子弟兵陳思瑋喝醉，今天賴慧如首度露面，出席「鑽石舞台之夜」記者會也回應了。

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賴慧如（右）、劉家銘上月補辦婚宴。（資料照，記者潘少棠攝）賴慧如（右）、劉家銘上月補辦婚宴。（資料照，記者潘少棠攝）

賴慧如一現身，就被歐弟虧是「最會辦婚禮的人」，她也自嘲：「比我發片新聞還多。」被問婚宴辦完是不是很累？她笑稱：「滿累，但是滿開心的。聚齊到這麼多來賓、前輩不容易。當天大家都滿開心。」

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賴慧如出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）賴慧如出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）

至於後續發生這麼多「故事」，她打趣自己也不知道：「看新聞才知道，我知道時都處理完了，細節都看新聞。」也透露當事者事後都有傳訊息和她說「拍謝」。

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