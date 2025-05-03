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破冰白冰冰失敗？賴慧如婚禮連爆風波 伴郎許志豪全說了

許志豪日前擔任賴慧如婚禮伴郎。（記者王文麟攝）許志豪日前擔任賴慧如婚禮伴郎。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立推動全新音樂會《穿越紅人Show》，此次演唱邀請到許志豪、陳孟賢、吳申梅、林喬安、翁鈺鈞等台語歌手參與演出，今（3）日舉辦記者會許志豪、吳申梅受訪，盼沉浸式台語音樂表演可以讓愛聽台語的歌迷們好好享受音樂饗宴，許志豪日前擔任賴慧如婚禮伴郎，被問及日前婚宴上風波，他也做出回應。

賴慧如婚禮結束後爆出不少事端，像是發生八點檔演員苗真包包的失竊疑雲，黃少谷則是意外成為「嫌犯」；歌手陳思瑋醉酒失態鬧場等，作為伴郎的許志豪透露當時自己已經離場，不過提到陳思瑋有來和他打招呼，當時神色如常。

許志豪過去曾參與白冰冰主持的中視歌唱節目，無奈雙方現在打對台，原本婚禮當天許志豪想和白冰冰問好，遺憾對方有事先離席沒遇到，是否算「破冰失敗」？許志豪秒回：「沒有，我跟她沒有什麼，我們以前也是被冰冰姐提點過的藝人。」話鋒一轉他稱讚婚禮現場很夢幻，希望如果未來跟另一半的婚禮也能有這麼多朋友一起來祝福就好了。

《穿越紅人Show》結合沉浸式投影與5G科技應用，打造台灣第一個沉浸式台語音樂表演，現場還能打賞「按讚」支持歌手，許志豪直呼如果是現金會更開心，「如果現金給的多KEY可以升更高」，提到以前歌仔戲盛行時還有粉絲會往台上丟黃金，許志豪透露之前也收過粉絲塞的紅包、黃金等，還搞笑表示「要塞我哪邊都可以！」

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