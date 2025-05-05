57歲游安順轉戰地方電台賣「神奇藥品」 靠一張嘴搖身「台灣奇蹟」

游安順在《好運來》飾演一位充滿傳奇色彩的七旬企業家「江春發」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘迷你劇戲王游安順暌違5年再回民視拍八點檔，在《好運來》飾演賣「神奇藥品」起家的生技公司董事長「江春發」，他俏皮說：「太久沒回來了，謝謝大家還記得我，還這麼熱情款待。」笑說角色的名字聽起來很有「笑」果，直喊：「我很期待。」

蘇晏霈（左）在《好運來》飾演游安順公司員工。（民視提供）

游安順分享，角色「江春發」不是一位普通的董事長，而是白手起家，靠著一張能把「黑狗兄」說成「白馬王子」的嘴，在地方電台賣藥賣到嚇嚇叫，短短幾年就滾出驚人財富，然後華麗轉身投入生技產業，根本就是一部活生生的「台灣奇蹟」。

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蘇晏霈（左）在《好運來》飾演游安順公司員工。（民視提供）

被游安順「電」到的，還有演員蘇晏霈，她在劇中飾演游安順的員工，對於能再次和這位金鐘級的前輩合作，讓她既興奮又「皮皮挫」，她說：「跟順哥對戲真的超像在充電，他的戲感準到像內建GPS，而且超會帶戲，跟他對戲只要放空跟著他走，情緒就會自然而然跑出來，超舒服的。」

蘇晏霈（右）在《好運來》飾演游安順公司員工。（民視提供）

蘇晏霈爆料，游安順一出場的台詞就「落落長」，簡直像在背一本「賣藥SOP」，但游安順可不是照本宣科，還會加很多「歐吉桑」、「少年仔」的即興口氣，讓蘇晏霈直呼：「真的太讚了！超佩服他的。」

蘇晏霈（左）在《好運來》飾演游安順公司員工。（民視提供）

兩人繼《風水世家》後再合作，蘇晏霈信心滿滿說：「這次默契一定會更強大！」她打趣說，能跟這麼多演技像開外掛的演員對戲，自己也要趕快認真一點才行。

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