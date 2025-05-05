百想藝術大賞今晚登場！典禮5大亮點一次看

玄彬（左起）、宋慧喬、李炳憲分別以《哈爾濱》、《黑祭司2：闇黑修女》、《終極對弈》角逐電影獎項。（翻攝自X、網銀國際影視提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（5）晚將在首爾三成洞COEX D館頒獎，今年TV、電影部門依舊星光熠熠，多部韓劇、韓影明星將逐一亮相，在琳瑯滿目的話題中，本報整理5大亮點，期待典禮能創造更多名場面。

1. 宋慧喬同台「前男友」李炳憲、玄彬

宋慧喬向來是演藝圈強力發電機，雖然目前恢單，但曾和李炳憲、玄彬都有一段情，兩男目前都有歸宿，且早已當爸，不過宋慧喬和「前男友們」同台，仍是話題十足。

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宋慧喬與李炳憲在曾合作2003年電視劇《All In真愛賭注》墜入愛河，後來因各自繁忙分手，直到2008年和玄彬拍攝《他們的世界》擦出愛火，但戀情也只維持兩年畫下句點。

玄彬今年以《哈爾濱》獨立鬥士「安重根」一角迎戰《終極對弈》李炳憲，兩人角逐電影最佳男主角；提名名單中，兩人名氣最旺，至於喜劇擔當的曹政奭和李熙俊則分別以《變身機長》和《找死凶宅》搶進入圍名單。

2. 秀智連10年主持百想成「活招牌」

秀智連10年主持百想藝術大賞。（翻攝自X）

擔任MC十週年的秀智，成為「百想Icon」，今日的現身將會比以往更加引人注目，她從第52屆頒獎典禮首次擔任MC以來，已連續10年沒有缺席過活動，尤其度過20至30代的她，和百想一起成長，具有里程碑的意義。

秀智無論有無作品入圍，未缺席、年年參與的她，成為百想史上首位達成「連十年主持」紀錄的主持人，尤其秀智不只形象好，長相甜美，主持功力同樣穩健流暢，每年華麗禮服造型總是引爆話題。

3.《苦盡柑來遇見你》8項提名vs.夯劇《背著善宰跑》

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍（左）、IU。（Netflix提供）

《苦盡柑來遇見你》被封「2025神劇」，今年一共獲最佳戲劇、導演、男主角、女主角、男配角、女配角、女子新人獎和劇本共8項提名，是入圍大贏家，尤其朴寶劍、IU都入圍百想戲王、戲后，究竟能否「雙拿」備受期待。

其中IU在《苦盡柑來遇見你》分飾「母女」愛純和金明，是她繼《我的大叔》、《德魯納酒店》後，3度入圍百想戲后，奪獎氣勢來勢洶洶。

不過本屆另一齣夯劇《背著善宰跑》邊佑錫和金惠奫將和朴寶劍、IU同台競爭，兩人在海外人氣非常旺，是否能順利抱回最佳男女主角的獎項，粉絲將苦守在電視機（網路）前癡癡等待。

4. 金高銀有望蟬聯兩屆「百想影后」

金高銀去年以《破墓》拿下第60屆百想影后，今年再以《在熙的男，朋友》獲電影最佳女主角提名，她的對手有《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬、《左輪手槍》全道嬿、《窺鏡》曹汝貞，不過《私密背叛》金錦順也許會是一大黑馬。

金高銀身為去年影后，今年按慣例會受邀回鍋頒獎，若今年有望氣勢延燒再奪獎，將上演「自己頒給自己」的精彩畫面；她在《在熙的男，朋友》個性豪放，對人生、愛情都無所顧忌、直言不諱，角色形象相當立體。

5.《背著善宰跑》邊佑錫、金惠奫奪男女人氣王

《背著善宰跑》邊佑錫（左）、金惠奫。（愛奇藝國際站提供）

《背著善宰跑》去年播出後，掀起一陣追劇潮，女主角金惠奫原先在「百想人氣獎」投票位居第三名，位於惠利、IU之後，後來粉絲用盡全力投票，最終以「787萬票」打敗惠利（692萬票）、IU（347萬票），拿下百想人氣史上最高票！

男子投票雖然不如女子熱絡，不過《背著善宰跑》邊佑錫以「240萬票」力冠群雄，第2、3名的朴寶劍和丁海寅分別為「60萬票」、「18萬票」，粉絲如願見到邊佑錫和金惠奫一起上台領獎。

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