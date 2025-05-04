（影）柳真女兒IQ 127！一家四口歡度早餐時光

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕46歲的奇太映和柳真結婚14年，育有兩女露熙、露琳，夫妻倆除了是圈內的模範夫妻，教育小孩也很有一套；兩人最新的YT影片曝光一家人的早餐時光，尤其近來露熙被稱作語言天才，IQ高達127備受網友關注。

柳真（右二）一家人早上一起吃早餐，大女兒（左）露熙期待上學。（翻攝自YouTube）

據知，露熙就讀位於仁川松島國際城的美國學校，據統計，光從幼兒園到高中的學費，高達6億韓元（約台幣13,16元），加上入學競爭激烈，錄取率為1%。

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露熙曾和奇太映一起上KBS2節目《我的超人爸爸》深受韓國民眾喜愛，除了可愛外表，語言能力和理解力更超越同齡人，被觀眾稱為「神童」、「會說話的天使寶寶」。

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在YT影片中，露熙透露「最愛星期一」因為可以上學，奇太映則附和說，「她去上學是因為她喜歡玩耍，她和朋友們玩得很開心。」

柳真表示最近露熙為準備戶外教學，一連幾天都提前半小時到一個小時起床，展現極大熱情，粉絲紛紛留言表示「原來IQ 127是這樣長大的」、「露熙看起來真的會好好學習」、「天才兒童的環境不一樣」。

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