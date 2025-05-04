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樂天女孩陳伊辣秀淡黃比基尼 美胸翹臀網友全瘋狂

陳伊曬出在峇里島villa拍攝的一系列比基尼照。（翻攝自IG）陳伊曬出在峇里島villa拍攝的一系列比基尼照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天啦啦隊「樂天女孩」人氣成員陳伊，近日才從峇里島旅遊回台，今（4）日她迫不亟待的分享一系列火辣比基尼照片，紮著俏麗高馬尾的陳伊在照片裡穿著一套淡黃色的比基尼，卻處處充滿小心機，尤其在胸前的設計，兩個罩杯中央挖空，成為一個小圓圈，更引人遐想。

陳伊身穿淡黃色的比基尼，設計非常細膩。（翻攝自IG）陳伊身穿淡黃色的比基尼，設計非常細膩。（翻攝自IG）

陳伊曬出在峇里島villa拍攝的比基尼照簡直辣翻。（翻攝自IG）陳伊曬出在峇里島villa拍攝的比基尼照簡直辣翻。（翻攝自IG）

陳伊開心說「一到峇里島就先住了兩人一棟的villa，有私人戶外浴缸 私人泳池 還有好吃的早餐」，陳伊貼出的照片當中可以見到她對私人泳池相當滿意，在池畔留下不少火辣身影，尤其她穿著淺黃色的比基尼，更襯托出肌膚白皙，加了小心機設計感的繞頸比基尼更是有種「炸乳」的感覺。

陳伊曬出在峇里島villa的私人泳池。（翻攝自IG）陳伊曬出在峇里島villa的私人泳池。（翻攝自IG）

陳伊預告這只是部分先曝光照片「還好這個季節蚊蟲沒有很多 非常的chill 峇里島行程會慢慢的分享給大家看」，預告了之後將會有更多的美照和大家分享。

陳伊曬出在峇里島villa拍攝的一系列比基尼照，展露一雙白皙美腿。（翻攝自IG）陳伊曬出在峇里島villa拍攝的一系列比基尼照，展露一雙白皙美腿。（翻攝自IG）

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