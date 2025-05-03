送嘎嬤最後一程！ 蔡阿嘎自曝「沒掉淚」原因惹哭全網

蔡阿嘎在社群抒發心情。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎高齡90歲的阿嬤「嘎嬤」日前離世，他今（3日）在IG抒發心情，透露自己雖然不捨卻沒有掉淚，並非故作堅強，而是知道彼此沒有留下遺憾，感性地說：「只要我們一直思念著、談論著這個人，那他就永遠不會離開！」

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蔡阿嘎今天在社群PO文感謝大家的關心，指出在家人、親戚朋友的陪伴下，嘎嬤功德圓滿了。他表示，自己本來就不太會哭，雖然感到不捨，卻沒有因為阿嬤離開落淚，這不是故作堅強，而是知道彼此都沒有留下什麼遺憾，很開心嘎嬤是很有福報的離開。他強調，物理上的親情只是暫時遠距離，心理上的親情依舊很緊密，「生活要繼續好好過才是最重要的。」

蔡阿嘎表示，他可以想像，這時嘎嬤一定會握著手，在耳邊對著他說，「沒要緊沒要緊，麥艱苦！你自己要好好吃飯，四界跑要注意安全，尪仔某要和，兩個曾仔孫要顧好！啊再生一個女兒會更讚！」

蔡阿嘎認為，「只要我們一直思念著、談論著這個人，那他就永遠不會離開！」並喊話嘎嬤，「阿嬤，我們改天見喔！」

貼文曝光後，立刻吸引許多網友留言安慰蔡阿嘎，「文字好有溫度，看完整個眼眶不行」、「嘎嬤的心願就差最後一個了 生一個女兒～ 這陣子辛苦了」、「嘎哥加油！一切都好。」

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