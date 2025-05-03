麻衣斷豪門婚姻2年宣布復出！曝回演藝圈理由哭了

麻衣復出第一步先擔任公益大使。（鏡藝宏海提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕麻衣脫離演藝圈近10年，如今恢單後規劃復出，竟是因為「星空媽媽」，麻衣雖然長期定居在日本，但對台灣的新聞始終關注，也會跟以前演藝圈的台灣友人，聊新聞話題。一次偶然機會，她看到新聞刊登「星空媽媽活動」，麻衣看到這些跟自己一樣身兼父職，一個人撐起孩子一片天空的單親媽媽故事影片，竟然淚流滿面。

麻衣決定復出第一步，就先從公益做起，時尚品牌力邀麻衣成為品牌活動的「星空媽媽」公益大使，麻衣說：「只要我能力所及，我都很願意為這些弱勢族群盡一點心力！」

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她當初為了家庭小孩，洗盡鉛華退出演藝圈息影10年，現在為小孩為自己、為星空媽媽，重新振翅復出，更有責任。如浴火鳳凰般重生的她也簽約新經紀公司鏡藝宏海，跟年輕人看齊，學習經營自媒體。

麻衣復出第一步先擔任公益大使。（鏡藝宏海提供）

麻衣表示，「我是慢慢的暖身，自媒體的部分我會努力學習、多多加油一下，慢慢地去介紹一些日本的事情、東西啊，一些好玩的地方啊，有趣的事情啊，我都想要試試看。」麻衣笑自己是「不太會用電腦、手機也不太會用」的3C笨蛋，她雖然很喜歡拍照或是透過照片影音紀錄生活，「但問題是怎麼PO上去啊，怎麼修圖、剪接啊，這些事情還是年輕人比較厲害，要靠團隊啦」。

麻衣獨自育兒7年，有了孩子更能體會媽媽的辛苦，但她也很珍惜這些辛苦的過程，「因為小孩是很快就長大的，我要好好把握現在這個時光，母子要一起做很多事，製造很多的回憶，一輩子都會忘不了的。」

母親節要到了，令人好奇麻衣寶貝兒子都怎麼幫她慶祝。今年兒子送麻衣一張神秘卡片要求當天才能打開，「對！就是封起來的，以前都是寫母親快樂，然後媽媽身體健康第一，謝謝照顧之類的，今年很神秘，我不知道他寫什麼啦。」麻衣接著爆笑爆料，「他現在四年級了嘛，話很多，不知道他寫了什麼，有一點擔心。」

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