1年賣出50部千萬跑車！「超跑業務」真實身分曝光

台語歌手「超跑杰克」終於圓夢出道。（大棠唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手「超跑杰克」發行出道單曲《西施寶貝》，他在跑車界無人不知無人不曉，身為超級業務主管的他，一年平均可賣出50部千萬左右的跑車，年營業額破億，非常風光。

「超跑杰克」出身彰化，從小對歌舞有天份，因為身懷出國演出的美夢，他18歲就負笈北上考取歌星證，當時考歌星證難度可能高過大學聯考，必須先找專業老師訓練美姿美儀，並且熟背上百首歌曲，因為臨場時會從這些歌曲中，現場隨機抽出五、六首，要立即在教育部的評審老師前演出。

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台語歌手「超跑杰克」勇闖歌壇。（大棠唱片提供）

「超跑杰克」表示：「除了歌藝要好、台風要穩，歌詞更是一個字都不能錯！」而「超跑杰克」年紀輕輕卻一次就考上，他表示錄取率大約不到十分之一

然而「超跑杰克」考取歌星證後，還沒來得及接到出國宣慰僑胞的通告，反而先收到兵單，役畢後因緣際會賣起了汽車，而且認真的他業績長紅，而且還被挖角，事業一帆風順，當時他覺得就此與出道絕緣。

沒想到在人生有趣的轉折下，「超跑杰克」現在終於圓夢，以新歌《西施寶貝》順利出道，他透露這首歌是描繪了一位可愛的女性，以自信與魅力吸引眾人目光的情景，傳達出浪漫的氛圍。

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