（專訪）分手黃姵嘉遭轟渣男 邱昊奇揭「傳訊斬2年情」背後原因

邱昊奇去年分手，，讓他狂被罵渣男，也因此陷入了低潮。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕邱昊奇去年和交往近2年的金鐘戲后黃姵嘉分手，他說當時因媒體的斷章取義，讓他狂被罵渣男，也因此陷入了低潮。為何不出來解釋？他擔心會鬧出笑話，「我如果出來說，一堆網友會怎麼寫呢？會在新聞底下留言問『他是誰？事情干我屁事？』我不希望變這樣，所以才沒出來澄清。」

邱昊奇表示，後來黃姵嘉受訪時有替他緩頰，「她有在幫我說話，可是標題斷章取義就變這樣，我出來解釋，又會被斷章取義，所以還不如沉默，反正我也不是什麼有名的人，大家遲早會忘記這件事。」

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邱昊奇自認是個嚴謹的人，透露去年是以書信體制的訊息說分手，他強調「我是有條理的講為什麼，不是只有短短一句分手。」問他不當面說的理由？他怕面對面會開不了口，也容易會哽咽，「我們的事情我們很了解，那時彼此處在一個狀態裡，那個時機點，我認為沒辦法當面講，因為會講不出口。」

邱昊奇（右）、黃姵嘉分手後仍維持友好關係。（翻攝自臉書）

後來去黃姵嘉家收東西時，邱昊奇一直被問「怎麼了？」因為黃姵嘉一直替他加油打氣，「我背對她，我根本沒辦法講話。」甚至連黃姵嘉說：「我抱一個。」他只能忍住想哭的情緒，硬擠出「我沒辦法」4字，「我見到人會講不出話來，所以才要用文字表達，也會因為現場的氛圍，沒辦法下決心。」

邱昊奇執導的短片《地獄哽》故事靈感來自父親離世當天的經歷，黃姵嘉擔任短片的製作人兼選角指導，找來金鐘戲后鍾欣凌及三位導演林志儒、樓一安、潘客印演出，鍾欣凌的出神入化演技讓邱昊奇感到安心，片尾的完美演出，讓他有深刻體悟，他甚至一邊執導演筒一邊笑著流淚，「整個短片裡，只有欣凌姐是最專業的演員。她壓軸的那場戲，好到我看了一直哭，她一句台詞都沒有，就是靠表情、笑容。」

邱昊奇執導的短片《地獄哽》找來金鐘戲后鍾欣凌演出。（翻攝自臉書）

《地獄哏》前年底獲得文化部輔導金支持，邱昊奇謙虛說：「我不是很有天賦，也知道自己的不足，所以寫完給很多人看過，吸收了很多人的意見。」他最先將劇本給導演瞿友寧看，結果得到的反饋就是：「我是今年的評審，我看這劇本，就不會讓你過。」他陸續向樓一安、陳一宏等導演請教，劇本前後修改30個版本，也感謝導演瞿友寧一開始對他直白的評語，「他的意見像是給我一記當頭棒喝，我現在再回頭看，確實一開始的版本不太好。」

邱昊奇執導短片《地獄哽》，被鍾欣凌的演技震懾。（翻聶自臉書）

邱昊奇談到，去年４月底《地獄哽》開拍時，黃姵嘉還和「勇免」林筳諭到片場探班、請喝飲料。直到10月，兩人在高雄電影節國際短片競賽上相遇，他帶著作品《慾仙慾死》參展，黃姵嘉則是擔任活動主持人，雖然典禮上沒太多交集，但在典禮結束後，兩人還和團隊一起聚餐，儘管分手了，仍保持友好關係，他承認偶爾會去看黃姵嘉的社群，「看她最近在做什麼，她有些文章寫得很好，我都會點讚。」

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