IU出手了！親陪「小愛純挑禮服」 百想造型費用她全包

IU（左）為「小愛純」金太延的百想藝術大賞造型出資並親臨現場陪伴試裝。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕IU向來以溫柔體貼著稱，對工作人員、後輩還是同劇演員總能展現真誠關懷，童星「小愛純」金太延的母親也再次印證IU的暖心本質。原來，在即將登場的第61屆百想藝術大賞頒獎典禮前，IU主動為尚未有經紀公司的金太延準備禮服及妝髮，甚至親自到場陪試裝的舉動令粉絲大讚「根本天使下凡！」

IU與金太延皆憑出演韓劇《苦盡柑來遇見你》入圍本屆百想藝術大賞，IU角逐「女子最優秀演技獎」，而金太延則以童年版愛純一角，精湛表現獲得「女子新人演技獎」提名。考量到金太延目前尚未有經紀公司，參與盛會可能缺乏資源支援，IU因此默默伸出援手，不僅出資安排禮服、造型，更親赴試裝現場給予溫暖陪伴。

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金太延的母親在IG分享此事時感動地寫道，「見到IU姐姐的太延要我替她說聲謝謝，心裡的感謝真的無法言喻。」更公開金太延拿著IU送的禮物，以及挑選禮服時的照片，讓網友看了直呼「IU果然名不虛傳」、「根本天使下凡！」也讓人更期待5月5日頒獎典禮上，兩人同台的感動畫面。

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