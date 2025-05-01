這個人一生都是垃圾！ 卡神楊蕙如怒嗆Makiyo

Makiyo近日爭議話題一波未平一波又起。（翻攝自Makiyo IG）



〔記者林南谷／台北報導〕Makiyo日前作客薔薔新Podcast節目，在節目中爆料一位同期出道女星紅了就不認人，看到已故Ma媽媽都不打招呼，被Ma媽媽當眾「洗臉」猛酸，薔薔循線猜到是楊丞琳，Makiyo也證實，不過楊丞琳出面否認，許多藝人好友更紛紛力挺，「卡神」楊蕙如則怒嗆Makiyo應該被抵制。

楊蕙如昨晚在臉書發文，第一句話就怒嗆：「Makiyo應該終身被台灣演藝圈封殺，大家要抵制所有跟她合作的單位和節目！」並引述她在節目表示，當年酒醉失控暴打計程車司機實際上並未昏迷，對方向她求償期間仍能出國旅遊，並進行募款活動，她因此質疑：「昏迷的人可以做筆錄嗎？」

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她進一步說，司機林男的妻子對於Makiyo言論表示憤怒，因為林姓司機已經過世7年了，而且他沒有護照，一生沒有出過國，「當時司機被Makiyo打到昏迷北醫的醫療紀錄都有，決定要代替死去的丈夫再向Makiyo提告！」

發文中，楊蕙如表示非常憤怒，唯一的感想是：「Makiyo這個人一生都是垃圾！當初把辛苦工作的計程車司機打到昏迷，現在人都死了還要造謠消費別人，借機洗白？這種人真的不配在台灣有任何再出現於公眾視野的機會！」

楊蕙如評論Makiyo除了嘴砲造謠之外，沒有有任何對台灣正面的效應，「以後誰只要給Makiyo任何機會的，都應該一起抵制！媽的！那個什麼薔薔，如果不澄清切割Makiyo，替過世的司機說明真相，也一樣要被抵制！」

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