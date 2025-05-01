晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

這個人一生都是垃圾！ 卡神楊蕙如怒嗆Makiyo

這個人一生都是垃圾！ 卡神楊蕙如怒嗆MakiyoMakiyo近日爭議話題一波未平一波又起。（翻攝自Makiyo IG）

〔記者林南谷／台北報導〕Makiyo日前作客薔薔新Podcast節目，在節目中爆料一位同期出道女星紅了就不認人，看到已故Ma媽媽都不打招呼，被Ma媽媽當眾「洗臉」猛酸，薔薔循線猜到是楊丞琳，Makiyo也證實，不過楊丞琳出面否認，許多藝人好友更紛紛力挺，「卡神」楊蕙如則怒嗆Makiyo應該被抵制。

楊蕙如昨晚在臉書發文，第一句話就怒嗆：「Makiyo應該終身被台灣演藝圈封殺，大家要抵制所有跟她合作的單位和節目！」並引述她在節目表示，當年酒醉失控暴打計程車司機實際上並未昏迷，對方向她求償期間仍能出國旅遊，並進行募款活動，她因此質疑：「昏迷的人可以做筆錄嗎？」

相關新聞：楊丞琳斥造謠  Makiyo霸氣冷回「3字」

她進一步說，司機林男的妻子對於Makiyo言論表示憤怒，因為林姓司機已經過世7年了，而且他沒有護照，一生沒有出過國，「當時司機被Makiyo打到昏迷北醫的醫療紀錄都有，決定要代替死去的丈夫再向Makiyo提告！」

發文中，楊蕙如表示非常憤怒，唯一的感想是：「Makiyo這個人一生都是垃圾！當初把辛苦工作的計程車司機打到昏迷，現在人都死了還要造謠消費別人，借機洗白？這種人真的不配在台灣有任何再出現於公眾視野的機會！」

楊蕙如評論Makiyo除了嘴砲造謠之外，沒有有任何對台灣正面的效應，「以後誰只要給Makiyo任何機會的，都應該一起抵制！媽的！那個什麼薔薔，如果不澄清切割Makiyo，替過世的司機說明真相，也一樣要被抵制！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中