29歲偶像劇男神受不了潛規則 回鄉下擺攤賣水果

許鵬曾演出《且試天下》、《一念關山》等電影、電視劇。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕中國「偶像劇男神」許鵬曾演出《且試天下》、《一念關山》等電影、電視劇，紅年僅29歲竟宣布退出演藝圈，回老家擺攤賣水果。

許鵬在演藝圈待了近10年，演過《西河戀歌》、《且試天下》、《一念關山》、《孤獨的野獸》電影、電視劇，被喻為新一代戲劇男神。港媒報導，日前他在事業巔峰之際，無預警宣布退出演藝圈，理由是：「受不了潛規則。」許鵬坦言多次拿到演出角色，卻都因為一些不可抗的因素被換角。

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受不了潛規則，許鵬宣布退出娛樂圈。（翻攝自微博）

許鵬表示，知道演藝圈這行業就是這樣，「我只是不明白，為什麼有這麼多不可抗因素，反正人生不只有前方的路，搖下車窗看沿途風景，會收穫不一樣的美好，所以決定退出演藝圈。」

退出娛樂圈後，許鵬已回到老家，接手80多歲爺爺擺攤賣水果，他也放下明星包袱，直接騎著三輪車外出擺攤。許鵬透露，未來打算開公司或做買賣，現在就是想陪家人，彌補這麼多年在外漂泊留下遺憾。

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