沒有永遠的朋友？楊丞琳悼念Makiyo媽媽文章被翻出「一定很煎熬」

〔記者陳慧玲／台北報導〕楊丞琳遭女星Makiyo在節目中爆料，指稱她紅了之後「翻臉不認人」，還說這是Ma媽的「親身體驗談」。除了楊丞琳本人親上火線闢謠，很多藝人好友也發文相挺，網友則翻出10年前Makiyo母親過世後，楊丞琳發過的悼念文，不太相信她像爆料所言的不向Ma媽打招呼。

楊丞琳希望謠言止於智者。（翻攝自IG）

對於Makiyo的爆料內容，楊丞琳駁斥：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者。」

請繼續往下閱讀...

另外網友發現10年前楊丞琳曾發文哀悼Ma媽，當時她寫下：「這幾天，看著Makiyo的新聞，真的很心疼、很不捨。我知道Ma媽和Makiyo的感情，就像我和我媽媽一樣！真心的希望Makiyo可以堅強，我相信一定很難、很煎熬，但是Ma媽的樂觀，一定也會遺傳給Makiyo，所以...加油！要努力讓自己幸福、快樂！」最後還寫下「Ma媽R.I.P」

對比現在楊丞琳和Makiyo的友情撕裂，網友感嘆，演藝圈是否沒有永遠的朋友？

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法