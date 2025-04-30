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娛樂 最新消息

楊丞琳斥造謠 Makiyo霸氣冷回「3字」

楊丞琳（左）針對遭爆「走紅後忘恩」，透過經紀公司反控被造謠。（本報組合資料照）楊丞琳（左）針對遭爆「走紅後忘恩」，透過經紀公司反控被造謠。（本報組合資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊丞琳近日遭「Makiyo」川島茉樹代上節目爆料「紅了翻臉不認人」，經紀公司硬起來回應「一切均為編造」，反控Makiyo惡意造謠並將保留法律追訴。

當年Makiyo跟好友一起吃喝玩樂，因她當時名聲響亮，工作也比較多，與朋友聚會、玩樂大多會出錢埋單，沒想到當時的「朋友」走紅之後，在活動上遇見Ma媽媽卻視而不見，讓Ma媽媽發出不平之鳴。

由於事件不斷延燒，楊丞琳工作室「樹與天空娛樂」透過微博發出聲明，表示對於相關言論對個別人士的惡意捏造、歪曲事實、無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，希望網友自重。楊丞琳工作室也強調「楊丞琳女士始終以秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉」希望網友不要輕信不實言論，共同抵制網路暴力。

據了解，Makiyo聽聞楊丞琳大動作只淡淡冷回：「隨便她。」知情人士私下透露，雙方已非常久沒聯絡。

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