戴立忍片場冒驚人舉動！地震竟「趴下感受震波」Darren轉頭看傻

大愛劇《院長爸爸》茶敘。左起張捷、「Darren」邱凱偉、蘇達。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由戴立忍與莫允雯領銜主演的大愛劇《院長爸爸》，將於5月12日首播，劇情取材自救治八仙塵爆傷患的真實故事。日前醫師群成員「Darren」邱凱偉、張捷、蘇達出席媒體茶敘，分享拍攝趣事。談及與影帝戴立忍合作，邱凱偉興奮直呼是「夢寐以求的合作成真」，更爆料戴立忍在片場令人驚訝的一面。

大愛劇《院長爸爸》Darren飾演台北慈濟醫院副院長徐榮源，笑口常開、謙虛、有親和力。（大愛提供）

Darren回憶，有一場戲戴立忍意外叫錯病患名字，他在一旁戴著口罩忍笑，沒想到戴立忍仍沉浸在角色裡，直到喊卡後才向導演反應。另一次戶外拍攝時遇到地震，Darren四處張望尋找戴立忍，結果發現他竟然「正趴地感受地震波動」，不僅如此，戴立忍的手機螢幕故障後，他也親自動手修理，Darren直呼：「這精神用在戲劇、導戲應該都淋漓盡致。」

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張捷在《院長爸爸》飾演牙科部口腔顎面外科主任，在跟戴立忍對戲時覺得他「有點嚴肅的感覺，不苟言笑，很專業，但是下戲後整個人是非常親切」，甚至會討論戲劇，給他一些建議，戴立忍對張捷來說就是偶像般存在。張捷也提到不是第一次拍醫療劇，卻是首次在專業的醫療棚拍戲，好在過程本尊在身旁，也有專業的醫師指導動作，緊張的情緒跟著消失。

大愛劇《院長爸爸》左起張捷、「Darren」邱凱偉、蘇達出席茶敘。（大愛提供）

蘇達說自己戲份沒有對到戴立忍「unlucky」，但是他覺得最幸運的是可以遇到Darren，他第一個作品就是跟Darren拍的，連十五年前兩個人在北海岸拍戲時，蘇達到現在都還記得當時海風吹的感覺，蘇達大讚Darren非常友善的對待所有人，「他是用禮遇、貴賓級的方式在跟我講話，對戲的過程也讓他感覺很溫暖，直呼：「影帝級演員就在這！」

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