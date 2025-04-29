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情色網美誇「剛死患者愛愛特興奮」 身分真．護理師

英國情色網美莎拉穿著護理師服裝販賣原味內衣褲。（翻攝自X）英國情色網美莎拉穿著護理師服裝販賣原味內衣褲。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國一名24歲情色網美莎拉（Sarah Whittall）推出醫院主題性愛片，片中莎拉表示自己剛失去一名患者，接著更表示和剛死的患者大行雲雨之歡特別興奮。影片中性愛與死亡陰影的交纏，讓莎拉脫口說出「讓我如此興奮」！觀眾原本以為這只是影片中的人物設定，沒想到莎拉真的是一名護理師，英國國民健保署嚴正強調將進行調查。

莎拉未證實身分，還拍攝了自己的識別證。（翻攝自X）莎拉未證實身分，還拍攝了自己的識別證。（翻攝自X）

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綜合外媒報導，莎拉靠拍攝性愛影片在成人平台牟利，同時也販售原味內衣褲。為了替自己賣的「原味內衣褲」增添遐想色彩，莎拉常常穿著護理師服裝展示內衣褲，同時還拍攝自己的識別證，聲稱自己很緊張，害怕被抓包。除了在醫院拍內衣褲展示照，莎拉也曾在醫院拍過自慰影片。

原本老司機們以為莎拉只是個假護理師，沒想到被發現她的真實身分的確是護理師，造成極大風波。

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