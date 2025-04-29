楊丞琳怒撇「紅了不認人」 Makiyo發聲喊話故友：是媽媽體驗談

Makiyo（左）與楊丞琳曾是好友。（資料照，TVBS提供／翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕薔薔最近開了新的Podcast節目《薔栗膠》，首集邀來Makiyo擔任嘉賓，在節目中，Makiyo爆料一位同期出道的女星紅了就不認人，看到Ma媽媽都不打招呼，被Ma媽媽當眾「洗臉」猛酸，薔薔連猜了2次，最後猜到是楊丞琳，Makiyo也證實答案。而楊丞琳的經紀公司今回應否認稱，這是惡意造謠，而Makiyo稍早也作出回應了。

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針對Makiyo爆料，楊丞琳的經紀公司回應：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

對此，Makiyo則回應：「這個故事是媽媽親身體驗談，造成故友困擾，真的抱歉。」最後也送上祝福表示：「也希望楊丞琳一切都好，每天都開心快樂，我也很想她。」

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